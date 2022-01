Protest gegen Corona-Politik : Impfgegner ziehen durch Grevenbroich

Grevenbroich 45 Bürger haben sich am Montagabend an einem „Spaziergang“ gegen die Corona-Politik beteiligt. Mediziner halten deren Argumente für untragbar. Laut Gesundheitsamts-Chefin werden vor allem Ungeimpfte auf den Intensivstationen behandelt.

Im Glockengeläut von St. Peter und Paul nähert sich die Polizei am Montagabend einer Gruppe von rund 45 Menschen, die sich an den Tierfiguren am Markt getroffen haben. Die „Spaziergänger“ sichern zu, sich friedlich zu verhalten – die Polizei lässt die Männer und Frauen ziehen, begleitet sie aber auf ihrem Weg durch das Stadtzentrum. Es ist eine unangemeldete Versammlung, deren Initiator sich nicht zweifelsfrei identifizieren lässt. Die Beamten schützen das Recht der freien Meinungsäußerung, werden später aber eine Anzeige gegen Unbekannt fertigen.

Es ist der vierte Protestzug gegen die Corona-Politik, der in Grevenbroich stattfindet. Dabei sind Menschen, die sich augenscheinlich dem bürgerlichen Spekturm zuordnen lassen. Am Montagabend bleibt es friedlich, das bestätigt auch die Polizei. Es sind Bürger aus Grevenbroich, aus Kapellen, aus Jüchen und anderen Orten, die mit Kerzen losziehen – getrieben auch von der Skepsis gegenüber der Corona-Impfstoffe. „Die Diskussion um die Impfpflicht empfinde ich als eine Drohung“, sagt eine 65-Jährige aus Jüchen, die zum dritten Mal in Grevenbroich „spazieren“ geht. Aus ihrer Sicht gehe „ein gewaltiges Stück Demokratie verloren“, wenn man nicht selbst entscheiden dürfe, ob man sich gegen Corona impfen lässt oder nicht. Das Impf-Thema habe ihre Familie gespalten – sie selbst will sich nicht impfen lassen, weil sie die Wirkung bezweifelt. Angst hat sie nicht. Auch andere Teilnehmer äußern sich so oder ähnlich, namentlich genannt werden möchten sie nicht. Sie argumentieren mit Impfdurchbrüchen, mit fehlenden Langzeitstudien und sprechen von einer großen Verunsicherung, von angeblicher Zensur in den Medien.