Öffentliche Stellplätze in Grevenbroich : Im Zentrum werden wieder die alten Parkgebühren fällig

Öffentliche Stellplätze in Grevenbroich

Der Automat an der Karl-Oberbach-Straße ist abgedeckt. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Freies Parken am Samstag und unter Woche ab 16 Uhr – das ist im Grevenbroicher Stadtzentrum nun Geschichte. Die Gebühren werden wieder normal erhoben, so wie vor Ausbruch der Pandemie.

Das bestätigte Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen auf Anfrage unserer Redaktion. Bei manchen Besuchern der Innenstadt, die ihr Auto in den vergangenen Tagen auf den bewirtschafteten öffentlichen Stellplätzen parken wollten, herrschte Unklarheit darüber, welche Regel nun gilt. Laut Maaßen sei das kostenfreie Parken am Nachmittag und am Samstag jedoch wie angekündigt Ende Dezember ausgelaufen.