RWE bringt neues Kombi-Projekt in Garzweiler an den Start Im Tagebau wird jetzt Solarstrom produziert

Das Projekt Garzweiler verfügt über eine Spitzenleistung von 19,4 und eine Speicherleistung von 6,5 Megawatt (MW). Es wurde in der Nähe der Grevenbroicher Stadtgrenze realisiert, und zwar direkt unterhalb des von Bedburg und RWE betriebenen Windparks auf der Königshovener Höhe. Ein weiteres Projekt in Jackerath – mit 121 MW Leistung und einem 4,1-MW-Batteriespeicher – liegt am Westrand des Tagebaus. Die Speicher sind auf eine zweistündige Stromaufnahme und -abgabe ausgelegt. „Beide Standorte zusammen sind ungefähr so groß wie 38 Fußballfelder. Das zeigt: Kostenpflichtiger Inhalt Nicht nur unsere großflächige Rekultivierung, sondern auch die noch aktiven Tagebaubereiche bieten viel Platz für die Erneuerbaren. Diesen wollen wir nutzen, damit das Revier auch in Zukunft Energiestandort bleibt“, sagt Lars Kulik, das für die Braunkohle zuständige Vorstandsmitglied der RWE Power.