Goldhochzeit in Wevelinghoven : Im Schützen-Zelt die Liebe fürs ganze Leben gefunden

Magrit und Hermann-Josef Trippelsdorf feiern Goldhochzeit. Foto: A. Becker

Wevelinghoven Magrit und Hermann-Josef Trippelsdorf lernten sich 1969 auf dem Schützenfest in Noithausen kennen. Gefunkt hat’s sofort. Zwei Jahre später gaben sich die beiden auf dem Grevenbroicher Standesamt das Ja-Wort. Am Donnerstag, 30. Juni, feiern die beiden Wevelinghovener ihre Goldhochzeit.

Hermann-Josef Trippelsdorf (72) wuchs mit einem Bruder in Noithausen auf, besuchte dort die Volksschule und absolvierte im Anschluss eine Lehre als Anstreicher und Lackierer. Wie so viele in dieser Zeit, wechselte auch er später zum RWE. Ehefrau Magrit (69) wurde in Priesterath geboren. Nach der Volksschule machte sie eine Ausbildung zur Friseurin. 1968 zog sie mit ihren Eltern und den Geschwistern nach Orken. Beim Schützenfest im Nachbarort Noithausen kam es zur ersten Begegnung mit Hermann-Josef, der überzeugter Schütze war und ist.

„Er hat mich zum Tanzen aufgefordert – und nach dem Schützenfest haben wir den Kontakt gehalten. Denn so ganz schnell ging das nicht mit uns beiden“, erinnert sich die Jubilarin schmunzelnd. Doch am 30. Juni 1969 wurden Nägel mit Köpfen gemacht, als das Paar sich auf dem Grevenbroicher Standesamt und einen Tag später in der Pfarrkirche St. Mariä-Geburt in Noithausen das Ja-Wort gab. Von der ersten Wohnung auf der Grabenstraße zog das junge Ehepaar 1973 für drei Jahre in eine Werkswohnung in Frimmersdorf. Mit Sohn Dirk zogen die Trippelsdorfs zurück nach Noithausen, wo 1982 Tochter Nadine die Familie komplettierte.