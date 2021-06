Anlaufstelle für Eltern und Kinder in Grevenbroich : Im neuen Familienbüro gibt es Infos, Beratung und Spielecke

Anlaufstelle für Eltern und Kinder in Grevenbroich

Nach der Eröffnung ist nun der weg für Eltern und Kinder zu Informationen und Beratung an der Breitestraße frei. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Das Familienbüro an der Breitestraße in der Innenstadt ist eine neue Anlaufstelle für Eltern und Kinder. Wie das Angebot weiter ausgebaut werden soll.

Zur Eröffnung kamen Beteiligte aus Politik, Bauleitung und Trägerverein. Bürgermeister Klaus Krützen, die Architektinnen und Bauleiter sowie Christian Abels, Vorsitzender des Trägervereins Alte Feuerwache, durchschnitten das rote Band zur Eröffnung. Besucher wurden in Kleingruppen durch das gartenähnlich gestaltete Familienbüro geführt.

„Lange haben wir uns auf diesen Tag gefreut. Den Familien von nun an dauerhaft zur Seite stehen zu können, ist erfreulich und wichtig gleichermaßen“, erklärt Sara Clauß, Leiterin des Familienbüros. Die ehemals als Modegeschäft genutzten und neu gestalteten Räume stellen einen zwanglosen Treffpunkt dar, an dem sich Eltern und Familien austauschen können, während sich die Kinder im Spielbereich beschäftigen. Dafür wird derzeit auch an einem kleinen gastronomischen Angebot gearbeitet, Heiß- und Kaltgetränke sowie kleine Snacks soll es geben.