Goldhochzeit in Grevenbroich-Elsen : Im Hallenbad die Liebe fürs Leben gefunden

Elsen Inge und Peter Adolfs lernten sich im Oktober 1967 im Gustorfer Hallenbad kennen. Vor 50 Jahren schlossen sie vor dem Grevenbroicher Standensbeamten den Bund fürs Leben.

Inge Adolfs wurde in Haltern am See geboren. Gemeinsam mit ihren Eltern zog sie nach Grevenbroich, wo sie mit drei Brüdern aufwuchs. An der Bahnstraße hatte der Vater eine Bäckerei, in der Inge eine Ausbildung zu Bäckereifachverkäuferin machte. 1967 besuchte sie mit Freundinnen das Gustorfer Hallenbad und traf dort zum ersten Mal auf Peter Adolfs aus Neuenhausen.