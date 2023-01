Einsatz in Grevenbroichs Bahnhofsviertel Illegale Automaten in Gaststätte sichergestellt

„Fun Games“ funktionieren im Prinzip wie die meisten Spielautomaten, nur dass der Kunde nicht darauf hoffen darf, dass er am Ende mit einem lukrativen Geldgewinn nach Hause gehen kann. Automaten dieser Art belohnen den Spieler damit, dass eine Punktzahl ermittelt wird. In manchen Spielhallen, aber auch in Gaststätten, soll es möglich sein, diese Punktzahl zu fotografieren, um dann einen Geld- oder Sachgewinn zu kassieren. Das Problem: „Mit diesem Geschäftsmodell können die Betreiber Steuern hinterziehen“, so der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband.