IG-Metall - Aktionstag 450 Speira-Beschäftigte protestieren in Grevenbroich

Grevenbroich · Die IG Metall rief am 9. März zum bundesweiten Aktionstag Industriestrompreis auf. Am Speira-Standort in Grevenbroich sprachen unter anderem Klaus Krützel und MdB Daniel Rinkert vor hunderten Beschäftigten.

09.03.2023, 13:37 Uhr

Am 09.03.2023 veranstaltet die IG Metall mit den Speira-Mitarbeiter morgens um 5.30 Uhr eine Kundgebung am Betriebsgelände für die sofortige Einführung eines Industriestrompreises. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Von Jakub Drogowski

Es war ein besonderer Schichtwechsel bei Speira an diesem frühen Donnerstagmorgen. Die IG-Metall Düsseldorf-Neuss hatte zu einer Kundgebung im Rahmen des bundesweiten Aktionstages Industriestrompreis aufgerufen. Kernforderung der drei Industriegewerkschaften IG Metall, IG BCE und IG Bau war die Einführung eines speziellen Industriestrompreises für die energieintensiven Branchen. Ihre Befürchtung: Der gestiegene Strompreis schwäche den Industriestandort Deutschland. Damit seien auch die Arbeitsplätze in Grevenbroich und der Region gefährdet.