NRW-Landtagswahl 2022 : „Ich will keine ,von denen da oben‘ sein“

Heike Troles ist im Schatten der Kühltürme aufgewachsen. Eine sichere Energieversorgung liegt ihr besonders am Herzen. Foto: wilp Foto: Wiljo Piel/wilp

Grevenbroich Was bei einer Karnevalsfeier begann, hat seinen Höhepunkt im Düsseldorfer Landtag gefunden: Wie Heike Troles (CDU) zur Politik kam, welche Ziele sie verfolgt und warum sie am 15. Mai im Wahlkreis 46 erneut kandidiert.

Die Bürgersteige zu schmal für Kinderwagen, kaum Kita-Plätze für unter Dreijährige – der jungen Mutter stank so manches in Grevenbroich. Und da hat sie bei einer Karnevalsfeier mal tüchtig Dampf bei einem Politiker abgelassen. „Nicht meckern, sondern machen“, hat der ihr nur geraten. Und Heike Troles hat das wörtlich genommen. Seit 18 Jahren sitzt sie nun schon für die CDU im Stadtrat, seit 2017 ist sie Landtagsabgeordnete. So kann‘s kommen.

„Politikerin zu werden – das war sicherlich nicht mein Ziel“, gibt die staatlich-geprüfte Bilanzbuchhalterin zu. Doch einmal Blut geleckt, hat sie eines schnell festgestellt: „Es macht richtig Spaß, politisch mitgestalten zu können. Und dabei gebe ich 100 Prozent.“ Von Anfang an ihr großes Thema: Familien und Kinder, deren Interessen sie nicht nur als langjährige Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses in Grevenbroich vertritt, sondern auch als MdL in Düsseldorf.

Info Seit 20 Jahren Mitglied der CDU Privat Heike Troles ist verheiratet mit ihrem Mann Wolfang, einem selbstständigen Unternehmensberater, mit dem sie zwei Söhne hat, Jonas und Noah. Die Politikerin ist staatlich geprüfte Bilanzbuchhalterin und hat viele Jahre in einem Grevenbroicher Autohaus gearbeitet. Politik Die 53-Jährige wurde 2002 Mitglied der CDU, zwei Jahre später zog sie in den Stadtrat ein, sie ist Leiterin des Jugendhilfeausschusses. Im vergangenen Jahr wurde sie zur Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes Grevenbroich gewählt. Seit 2017 ist Heike Troles Abgeordnete des NRW-Landtags und Sprecherin der CDU-Fraktion im Ausschuss für Gleichstellung und Frauen.

„Ich glaube, wir haben in diesem Bereich auf Landesebene sehr viel Gutes auf den Weg bringen können“, bilanziert Heike Troles. Beispielhaft nennt die zweifache Mutter die Einführung eines weiteren beitragsfreien Kita-Jahres – mit dem das Ende der Fahnenstange für sie aber noch nicht erreicht sei. „Mein Ziel ist es, die Ü3-Betreuung komplett beitragsfrei zu machen“, sagt die Grevenbroicherin, die einen starken Partner an ihrer Seite weiß: „Hendrik Wüst will das auch.“

Aufgewachsen ist Heike Troles in Frimmersdorf. Ihr Vater, der als Feuerwehrmann im Tagebau Garzweiler arbeitete, starb früh im Alter von 39 Jahren, ihre Mutter zog die drei Kinder alleine auf. „Das war sicherlich keine einfache Zeit“, sagt die Politikerin. „Doch sie hat mich geprägt.“ Bodenständig und auf dem Teppich bleiben, nahbar und immer ansprechbar sein – „das sehe ich als meinen Auftrag an“.

Die riesigen Kühltürme, in deren Schatten sie groß geworden ist, haben sie nie losgelassen. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sei es richtig, bereits abgeschaltete Blöcke für die Reserve bereitzuhalten, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten – „denn davon hängen letztlich auch sehr viele Arbeitsplätze in unserer Region ab“, betont Troles.

Nichtsdestotrotz müsse der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland und Europa deutlich schneller voran gehen, NRW könne nicht isoliert betrachtet werden. „Ziel unserer Strategie ist es, bis 2030 die installierte Leistung der Windenergie zu verdoppeln, die der Fotovoltaik zu vervierfachen“, sagt die 53-Jährige. Um den Ausbau zu beschleunigen, sei es wichtig, unmittelbar betroffene Bürger mitzunehmen. „Wir werden Konzepte zur finanziellen Beteiligung fördern“, kündigt Troles an. „Wo Anwohner unmittelbar von der Windenergie profitieren, ist die Akzeptanz hoch.“

Den Strukturwandel im Rheinischen Revier sieht Heike Troles als große Herausforderung an. „Wir stehen vor entscheidenden Jahren, in der wir unsere Heimat als Wirtschafts- und Wissenschafts-Region gestalten müssen – dazu braucht es Entschlossenheit und wirtschaftspolitisches Know-how“, sagt die Politikerin, die an diesem Prozess gerne weiter mitgestalten möchte.

Rund 240 Wahlkampf-Termine wird Heike Troles an diesem Wochenende absolviert haben, einige liegen noch vor ihr. In der Stadt Grevenbroich hat sie natürlich ein Heimspiel, aber auch in Rommerskirchen und Dormagen ist sie längst keine Unbekannte mehr. Die Abgeordnete ist oft in ihrem Wahlkreis unterwegs, besucht Schützen- und andere Feste, spricht Leute bei Markttagen und Rocknächten an. „Mitmensch sein“, steht auf ihrer Homepage – und das hat einen Grund: „Ich möchte keine sein, von denen man sagt, das wäre eine ,von denen da oben‘, wenn sie Politiker meinen“, sagt Troles.