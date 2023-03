Rechenzentrum in Grevenbroich Bald Hyperscaler am Industriegebiet Ost?

Ein international agierender Konzern will sich mit Hyperscale-Rechenzentren im Rheinischen Revier niederlassen. Unterstützt vom NRW-Wirtschaftsministerium, werden derzeit geeignete Flächen gesucht. Dabei ist auch Grevenbroich in den Blickpunkt geraten. Hier wurde ein rund 20 Hektar großes Grundstück identifiziert, das sich für den Bau eines Hyperscalers eignen würde. Das zurzeit landwirtschaftlich genutzte Areal, das sich im Besitz mehrerer Eigentümer befindet, müsste dafür aber in einen sogenannten Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich (GIB) umgewandelt werden. Aktuell bemüht sich die Stadt um eine entsprechende Änderung des Regionalplans.