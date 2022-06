Rechenzentrum soll in Grevenbroich entstehen : „Hyperscaler“ am alten Kraftwerk geplant

Auf einer ersten Visualisierung sind die drei Gebäude des Rechenzentrums zu sehen. Gleich gegenüber liegen das Kraftwerk Neurath und die gläserne Tomaten-Farm. Foto: Lang & Cie./Lang & Cie

Grevenbroich Auf dem ehemaligen Gelände des „BOWA-Lagers“ in Neurath soll ein großes Rechenzentrum entstehen. Mit dieser konkreten Nachnutzung hat sich RWE Power an die Stadt gewandt. Was der Bürgermeister von diesem Projekt hält.