Erklärung zu Hydro im Kreisausschuss : Kreispolitiker setzen ein Zeichen der Solidarität

Grevenbroich Es ist wichtig, dass es eine Perspektive zur Sicherung der Arbeitsplätze und Konzepte für die Zukunft gibt. Gerade Aluminium ist ein Schlüsselwerkstoff für nachhaltige Produkte und Verfahren im Rahmen der Energiewende. Hydro kann dabei eine wichtige Rolle spielen.

Meistens sind die Politiker im Kreisausschuss nicht einer Meinung. Das war am Mittwoch anders, als die SPD-Fraktion eine Erklärung zur geplanten Schließung des Folienbetriebs und damit der Streichung von 700 Arbeitsplätzen, davon allein 350 in der Schlossstadt, bei Hydro Rolled Products vorlegte. Die wurde mit einer kleinen Änderung auf Wunsch der CDU-Kreistagsfraktion schließlich von allen verabschiedet. Die Sozialdemokraten hatten darin formuliert, dass die Nachricht von dem Stellenabbau „auf Unverständnis“ stoße. Barbara Brand (CDU) wollte dies im Namen ihrer Fraktion in „erfüllt uns mit großer Sorge“ geändert wissen. Kein Widerspruch. Betont wurden von allen Kreispolitikern nochmals, wie wichtig es sei, Fachkräfte in der Region zu halten, und dass der Strukturwandel nicht zu Lasten der Arbeitsplätze erfolgen dürfe.