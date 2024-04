Große Spendenbereitschaft für Kind aus Grevenbroich Hydro-Kollegen helfen dem kleinen Oskar

Die Grevenbroicher haben ein großes Herz bewiesen und in den vergangenen Wochen eifrig für den kleinen Oskar Schiefer gespendet. Der Dreijährige, der seit seiner Geburt das äußerst seltene Angelman-Syndrom in sich trägt, ist auf einen Therapiehund angewiesen – eine sehr kostspielige Anschaffung. Da die Krankenkasse nicht zahlt, hatte seine Mutter Anna im März über die Online-Plattform betterplace.me einen öffentlichen Spendenaufruf gestartet – und der blieb in der Stadt und darüber hinaus nicht unerhört.