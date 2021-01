Investition in den Standort Grevenbroich : Hydro baut eine neue Feuerwache

So soll die neue Feuerwache nach ihrer Fertigstellung im Frühjahr 2022 aussehen. Foto: Hydro

Grevenbroich Auf seinem Gelände an der Aluminiumstraße hat Hydro Rolled Products mit dem Bau einer neuen Feuerwache begonnen. Eine Investition in mehr Sicherheit am Standort. Die Fertigstellung ist für März 2022 geplant.

Auf seinem Gelände an der Aluminiumstraße hat Hydro Rolled Products mit dem Bau einer neuen Feuerwache begonnen. Dazu investiert das Unternehmen einen höheren einstelligen Millionenbetrag in die Sicherheit des Werks, das zugleich der Hauptsitz des Geschäftsbereichs „Rolling“ (Walzprodukte) des Aluminiumproduzenten ist. Der Bau der neuen Wache sei „ein klares Signal für den Standort Grevenbroich“, sagte Hydro-Sprecher Moritz Rank am Dienstag.

Die neue Wache soll sicherstellen, dass die Feuerwehr innerhalb von fünf Minuten nach Alarmierung an jedem möglichen Einsatzort auf dem Werkgelände sein kann. Der etwa 2100 Quadratmeter große Neubau umfasst eine Fahrzeughalle mit sieben Stellplätzen, Werkstätten, Schulungs- sowie Stabs- und Krisenräumen. Eine Feuerwehr-Einsatzzentrale wird den Neubau abrunden. Zudem sollen auch Sporträume entstehen, die künftig nicht nur den Einsatzkräften, sondern auch den Hydro-Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden sollen.

„Das ist ein wichtiger Schritt für den Standort“, betont Werkleiterin Reinhild Schmidt mit Blick auf die Neubauarbeiten. „Damit erfüllen wir nicht nur weiterhin alle behördlichen Auflagen, sondern setzen auch ein wichtiges Zeichen für die Sicherheit unserer Mitarbeiter.“

Zuletzt kam es 2014 zu einem größeren Einsatz auf dem Werkgelände. Nachdem Thermo-Öl aus einer leck geschlagenen Pumpe ausgetreten und in Brand geraten war, hatte die Werkfeuerwehr die Unterstützung der Feuerwehr Grevenbroich angefordert, die mit mehreren Einheiten anrückte. Gemeinsam konnten die Einsatzkräfte einen schnellen Erfolg verbuchen: Nach knapp 20 Minuten war das Feuer gelöscht – bevor es eine der Produktionsanlagen erreichen konnte.