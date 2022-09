Der Soundtrack zum Schützenfest in Frimmersdorf : Zwei Husaren landen mit „De Schützejung“ einen viralen Hit

Alexander Schüller (l.) und Frank Konrath vom „Freikorps Lützow“ einen Schützenfest-Hit komponiert und arrangiert. Foto: Privat Foto: Privat

Frimmersdorf Frank Konrath und Alexander Schüller haben so etwas wie einen viralen Hit gelandet – zumindest in ihrem Heimatort. Der von den beiden Frimmersdorfern produzierte Song „De Schützejung“ wird derzeit fleißig über WhatsApp geteilt. Er liefert so etwas wie den Soundtrack zum am Samstag beginnenden Schützenfest.