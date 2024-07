Drittes Fest in Grevenbroich Weinfest zieht Hunderte „Freunde des guten Tropfens“ auf den Marktplatz

Das Wetter hat diesmal nicht an allen drei Tagen mitgespielt: Regenwolken am Freitag, Windböen am Samstag – und dann auch noch die Spiele der Fußball-EM. Aber trotzdem wurden von Freitag bis Sonntag zahlreiche Korken auf dem Grevenbroicher Marktplatz gezogen. Das Weinfest hat sich auch diesmal (trotz nicht ganz optimaler Bedingungen) eines hohen Besucherzustroms erfreut. Die Veranstalter sehen das dritte Fest dieser Art als Erfolg: Mitorganisator und Initiator Leon Sztabelski denkt schon an nächstes Jahr. Er möchte, dass das vierte Grevenbroicher Weinfest auf dem geräumigeren Schlossplatz stattfindet, vor der Kulisse des Wahrzeichens der Stadt.