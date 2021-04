Vorfall in Grevenbroich : Hundehalterin nach Streit angefahren

Grevenbroich Eine Hundehalterin hat eine unbekannte Autofahrerin angezeigt: Die Fahrerin soll nach einem Streit angefahren sein, so dass die Halterin auf die Motorhaube stürzte und sich dabei leicht verletzte.

Am frühen Freitagmorgen, gegen 5.45 Uhr sind die Hundehalterin und die Autofahrerin an der Vollrather Höhe (Verlängerung Bongarder Straße) in einen Streit geraten. Das teilt die Polizei mit. Nach Angaben der späteren Anzeigenerstatterin soll die Frau mit ihrem Auto aus Richtung Bongarder Straße gekommen sein. Sie soll zu schnell gefahren sein, so dass die Anzeigenerstatterin sie darauf aufmerksam machen wollte. Sofort sei es zwischen den beiden zu einem Streit gekommen. Die Hundebesitzerin habe mit ihrer Leine auf die Motorhaube des dunklen Autos geschlagen, woraufhin die andere Frau mit ihrem Auto angefahren sei. Dabei sei die Hundehalterin auf die Motorhaube gestürzt und habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.