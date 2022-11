Umweltbeirat Grevenbroich Hundehalter sollen nach Bedarf für Freilaufwiese gefragt werden

Wie lange können Politiker über eine Freilaufwiese für Hunde diskutieren, die 2019 schon einmal abgelehnt wurde? Offensichtlich ziemlich lang. Und das auch noch zu fortgeschrittener Stunde. Jedenfalls gab es kaum einen Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Umweltbeirats am Donnerstagabend, der unter den Grevenbroicher Politikern eine so große Debatte entzündet hat. Mit der Absage, die die Stadtbetriebe einer Hundewiese in der Beschlussvorlage erteilt haben, wollten sich zumindest die Vertreter von SPD und Mein Grevenbroich nicht ohne weiteres zufriedengeben.