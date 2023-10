Freizeit in Grevenbroich Hundehalter machen sich für Freilaufwiese stark

Wer in diesen Tagen auf den bekannten Gassi-Strecken von jemandem angesprochen wird, der Block und Kugelschreiber in der Hand hält, muss sich nicht wundern. Hundebesitzer aus Grevenbroich sammeln derzeit Unterschriften unter Gleichgesinnten. Das geschieht einerseits analog in der freien Natur, andererseits auch digital über die Online-Plattform „openPetition“. Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Stimmen für eine umzäunte Freilaufwiese im Stadtgebiet zu bekommen. Denn so etwas gibt es hier noch nicht.