Bruderschaft hilft Brauchtumsfreunden aus Gemünd : Hülchrather unterstützen Schützen aus dem Flutgebiet

Hülchrath Die Sebastianer aus Hülchrath verzichten auf eine Beitragssenkung für die Jahre 2020 und 2021. Das Geld spenden sie ihren Bruderschafts-Kollegen aus Gemünd. Die haben durch die Flutkatastrophe ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

Zahlreiche Bürger aus Hülchrath haben in den vergangenen Monaten die Betroffenen unterstützt und in den Flutgebieten geholfen. Und auch die Bruderschaft war nicht untätig: Statt einer durch den Ausfall der Schützenfeste 2020 und 2021 möglichen Beitragssenkung zuzustimmen, hatte die Generalversammlung beschlossen, aus der Bruderschaftskasse einen Betrag von zehn Euro je Mitglied an die Gemünder Schützen zu spenden. „Wir sind uns bewusst, dass die Spende nur ein kleiner Tropfen auf einem großen heißen Stein sein kann“, sagte Bernhard Hösen. „Aber uns war es wichtig, nicht anonym auf ein Konto zu spenden, sondern gezielt eine Bruderschaft aus den betroffenen Gebieten zu unterstützen.“

Im Rahmen des Festabends konnte ein Scheck über 1800 Euro an die Gäste überreicht werden. Seine Dankesworte verband Ditmar Krumpen mit einer Einladung an die Hülchrather Schützen zur Teilnahme am 375-Jahr-Jubiläum, das 2024 in Gemünd gefeiert wird.