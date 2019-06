Schützen ändern Programmablauf : Hülchrather Sebastianer feiern mit Königspaar Frank und Yvonne Esser

Bei hochsommerlichen Temperaturen feiern die Hülchrather ihr Schützenfest. Im Mittelpunkt: das Königspaar Frank und Yvonne Esser. Foto: Andreas Woitschützke

Hülchrath Gleich mehrere Besonderheiten gab es beim Hülchrather Schützenfest am Wochenende. Nicht nur, dass seit der Krönungszeremonie im Rahmen des Gottesdienstes am gestrigen Sonntagmorgen mit Frank Esser ein Schütze König ist, der noch nie in Hülchrath gelebt hat und doch gemeinsam mit seiner Ehefrau Yvonne die Hülchrather repräsentieren wird. Auch das Programm wurde umgestellt, um es einerseits zu entzerren und andererseits attraktiver für die Besucher zu machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vera Straub-Roeben

„Neu ist, dass wir in diesem Jahr am Samstagabend abgekrönt haben. Das ist sonst immer Sonntagmorgens geschehen“, erklärt Julian Schulte, Sprecher der St. Sebastianus-Bruderschaft. Dafür wurde am Sonntag – und nicht wie üblich beim Biwak – die Königstafel eingeweiht, damit der Rahmen feierlicher ist. „Ansonsten nimmt das Fest seinen gewohnten Gang, und wir freuen uns über die tolle Resonanz der Besucher“, sagt Schulte.

Los ging es an Fronleichnam mit dem Königsvogelschießen, das der neue und mit seinen 25 Jahren wohl jüngste Kronprinz der Vereinsgeschichte, Andreas Löwner, für sich entschieden hatte. An seiner Seite wird Sina Löwner regieren. Am Abend wurde ausgelassen zur Musik von „Novesia live“ getanzt - das Zelt war trotz der sommerlichen Temperaturen sehr gut besucht.

Am Samstag kündigten die Böllerschüsse den offiziellen Beginn des Festes an. Der erste Umzug erfolgte gleich am Abend, bevor dann der bisherige König Heinz Koerfer verabschiedet wurde.

Beim sonntäglichen Frühschoppen standen vor allem die Jubilare im Mittelpunkt: Ludwig Wittich wurde für 65 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Ein halbes Jahrhundert sind Christian Buschmann und Hans-Hubert Krieger dabei. Dieter Josephs, Christian Nellen, Martin Eisele und Helmut Swiontek wurden für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Silberjubiläum feiert Michael Winter, auf 15 Jahre blicken Michael Broich und Paul Lauterbach.

Heute und morgen bieten die Schützen ein Programm für Groß und Klein rund ums Zelt.

( )