Konzert zur Fastenzeit Hülchrather Orgel-Mahl lockt mit Speis und Musik

„Das Besondere am Orgel-Mahl ist für mich das Konzept” erklärt Korte. Denn es werde eine „lockere Atmosphäre geschaffen, wo die Leute auch in der Pause rumlaufen und sich austauschen können”. Der musikalische Mix der Instrumente tue sein Übriges. So harmoniere die 2019 eingeweihte, neue Orgel hervorragend mit den anderen Instrumenten. „Die romantischen Klänge vertragen sich sehr gut mit den Klarinetten”, so der 39-jährige Kantor. Trotz weniger Register – so werden die über den gesamten Tonumfang reichenden Reihen von Pfeifen genannt – besitze die Orgel „ein unglaubliches Klangspektrum”. Weil Mitorganisator und Klarinettist Christoph Hemmer krankheitsbedingt ausfiel, übernimmt Georg Korte auch seinen Teil auf der Orgel. „Er hat noch über Karneval die ganzen Noten umgeschrieben", erzählt Peter Lys.