Bürger-Engagement in Grevenbroich : Hülchrather erhalten Preis fürs „Obspäddsche“

Hülchrath Für ihren Einsatz um die Grünanlage „Am Obspäddsche“ erhielt die Dorfgemeinschaft Hülchrath einen Bürger-Preis der Sparkasse Neuss und der Bürgerstiftung Grevenbroich. Unter anderem engagiert sich die Gemeinschaft für den Insektenschutz.

Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ fährt Hülchrath regelmäßig Preise ein, nun gab es auch beim Bürger-Preis Rhein-Kreis Neuss der Sparkasse Neuss mit den Bürgerstiftungen eine Anerkennung für das Engagement der Dorfgemeinschaft Hülchrath: In der Kategorie „Alltagshelden“ überreichte in Neuss Ursula Kwasny vom Vorstand der Bürgerstiftung Grevenbroich den mit 500 Euro dotierten Preis für das ehrenamtliche Naturschutzprojekt „Am Obspäddsche“ neben dem Jüdischen Friedhof in Hülchrath. Ein Schwerpunkt dabei sind Maßnahmen zum Insektenschutz. „Dies passt gut zum aktuellen Thema Nachhaltigkeit“, heißt es dazu in der Pressestelle der Sparkasse.