Brauchtum in Grevenbroich : Hülchrather Bruderschaft feiert ihr Schützenfest mit vielen Neuerungen

Das Hülchrather Königspaar Andreas und Sina Löwner nahm am Sonntagnachmittag die Parade auf der Herzogstraße ab. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Hülchrath Der Kirmesplatz bietet jetzt mehr als in den vergangenen Jahren, bei den Edelknaben machen jetzt auch Mädchen mit – und wer will, kann sich den Schützen am Montagabend zwanglos beim „Wackelzug“ anschließen.

Von Rudolf Barnholt

Die St. Sebastianus- Bruderschaft feiert nicht nur endlich wieder Schützenfest: Nach der pandemiebedingten Zwangspause geht es mit zahlreichen Innovationen weiter. So sorgen Sponsoren erstmals dafür, dass es auf dem Festplatz neben einem Kinderkarussell auch einen Autoscooter gibt. Aus dem Schützenplatz wurde der Rheinland-Platz, benannt nach einem Großsponsor, der Neusser Rheinland-Versicherung. Nebenbei wird das Schützenfest in Hülchrath ab sofort auch frauenfreundlicher.

Frischen Wind bringt das Königspaar ins Festzelt: Andreas und Sina Löwner, beide 27 Jahre alt, leben zwar in Erkelenz, der Vater des Königs war allerdings bereits zweimal König in Hülchrath. Vor drei Jahren waren eigens die Weißen Husaren gegründet worden, denen der König angehört. Diese Truppe soll keine „Eintagsfliege“ sein, sondern das Regiment von derzeit rund 170 Schützen dauerhaft verstärken.

Königin Sina wird in die Bruderschaftsgeschichte eingehen: Sie wurde erstmals bereits am Freitag gekrönt und nicht wie bislang üblich am Dienstagabend. Erstmals können jetzt neben den Edelknaben auch Edelmädchen mitmarschieren. Und um Erwachsenen die Scheu zu nehmen, dürfen sie sich am Montag Abend zwanglos dem Zug anschließen, um das Fest mal aus einer anderen Perspektive erleben und genießen zu können.

Bürgermeister Klaus Krützen bedankte sich beim alten Königspaar Frank und Yvonne Esser „für die Bereitschaft, das schöne Dorf Hülchrath zu repräsentieren“. Niemand müsse Gewissensbisse haben, dass gefeiert wird, obwohl in der Ukraine gekämpft wird: „Der Mensch ist ein soziales Wesen.“ Marc Neumann bekam den Stadtschützenorden verliehen. Er kümmert sich seit Jahren um die Musik.

Das neue Königspaar, Eltern des zweieinhalb Jahre alten Sohnes Leo, wurde mit stehenden Ovationen gefeiert. Die Königin verzichtet auf Alkohol und chauffiert ihren König nach Erkelenz, wenn im Zelt die Lichter ausgehen. Bis es so weit ist, wird das Fest in vollen Zügen genossen. Am Samstag spielte die renommierte Partyband „Sound Convoy“ auf, mittags hatte es Freibier gegeben, jeden Tag wurden Chips für die beiden Karussells gratis verteilt. Nach der Messe geht es am Montag mit einem gemeinsamen Frühstück los, um 15 Uhr startet die Kinderbelustigung, um 19 Uhr setzt sich der „Wackelzug“ in Bewegung.

(NGZ)