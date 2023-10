Das Jona-Team informiert über seine Arbeit Hospizbewegung geht am Samstag auf die Straße

Das erste „Hey“, der erste Kuss, das erste Mal beim Lieblingsverein im Stadion. Wer erinnert sich nicht gern an solche Momente? „Gerade am Lebensende spielen solche besonderen Erlebnisse eine große Rolle“, sagt Sabine Jäger-Hunecke, Koordinatorin von Jona: „Diese können den oft sehr beschwerlichen letzten Weg todkranker Menschen leichter machen und ihnen auch in schwierigsten Lebenssituationen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“