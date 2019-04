Gesprächspartner aus Grevenbroich : Hospizbewegung Jona bildet Sterbebegleiter aus

Sterbebegleiter kümmern sich um sterbende Menschen, hören ihnen zu. Für diese anspruchsvolle Aufgabe bildet die Hospizbewegung Jona wieder Ehrenamtliche aus.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Im Sportverein, in der Jugendarbeit, in der Kirche. Susanne Simmering, Beate Schmelter und Ursula Maschke-Landsch haben sich für eine andere Aufgabe entschieden. Sie haben am Mittwochabend ihren Grundkurs als Sterbebegleiter abgeschlossen.