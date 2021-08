Hilfe für Grevenbroicher :  Jona-Hospizbewegung bietet bald Treffs für Trauernde an

Grevenbroich Mit einem Treff schafft die Hospizbewegung in Grevenbroich ein neues Angebot. Trauernde können sich am Ostwall 1 untereinander austauschen – oder anderen einfach nur zuhören.

Sie wollen Trauernden einen geschützten Raum bieten, in denen sie ihre Sorgen, Nöte und Gedanken mit anderen teilen können. Marianne Terhardt, Angelika Heilmann und Peter Herzhoff, die sich ehrenamtlich für die Jona-Hospizbewegung in Grevenbroich engagieren, bereiten für den 6. September ihren ersten Trauertreff vor. Er soll künftig regelmäßig am ersten Montag eines Monats von 17 bis 19 Uhr im Haus am Ostwall 1 angeboten werden.