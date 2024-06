Ein Lied aus Grevenbroich Hommage an Einsatzkräfte trifft den Nerv der Internet-Gemeinde

Erst der Polizist, der nach einer Messerattacke in Mannheim starb. Dann der Feuerwehrmann, der im Hochwassergebiet im Süden Deutschlands sein Leben verlor. Diese traurigen Nachrichten haben Firat Wollenhaupt tief berührt. So tief, dass er mit seinem Freund, dem türkischen Musiker Aziz Akgün, spontan ein Lied komponierte, das Trauer ausdrücken soll, aber auch als Dank für die vielen Einsatzkräfte in Deutschland verstanden werden will. Der via Facebook und Youtube veröffentlichte Song geht seit Montag viral.