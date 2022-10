Stadtverwaltung Grevenbroich : Rathaus-Homepage über Google nicht mehr zu finden

Grevenbroich Wer über die Suchmaschine auf die Haupt-Webseite der Stadt gelangen will, kann lange suchen: Es gibt ein technisches Problem. Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.

Wer „Grevenbroich“ in der Suchmaschine Google eintippt, kann lange nach der Haupt-Webseite der Stadt suchen: Jahrelang wurde die Homepage auf Platz eins in den Suchergebnissen gelistet – doch seit weit mehr als zwei Wochen ist die prominente Platzierung futsch. Nicht einmal auf den Folgeseiten der Suchergebnisse taucht die Aufschlag-Webseite auf, über die Bürger beispielsweise auch das Ratsinformationssystem erreichen können. Auch wer explizit nach dem Ratsinformationssystem sucht, gelangt nur über Umwege zum richtigen Link.

Offline ist die städtische Homepage allerdings nicht: Wer in der Adressleiste des Browsers ganz klassisch „www.grevenbroich.de“ eingibt, gelangt nach wie vor auf die Haupt-Webseite der Stadtverwaltung. Bei der wohl populärsten Suchmaschine Google sind zurzeit auf Anhieb jedoch nur Seiten aus Unterkategorien des städtischen Internetauftritts zu finden. So gelangen Nutzer etwa auf die Seite „www.berufe-grevenbroich.de“, über die die Stadt neues Personal sucht. Wer sich hier durchklickt, kann über die Navigation ebenfalls auf die „normale“ Stadt-Seite kommen. Das ist umständlich – und auch auf die klassische Eingabe der Adresse mit „www...“ verzichten die meisten: Wer ein Anliegen bei der Stadt hat oder Infos braucht, „googelt“ danach.

Bisher hat das in den meisten Fällen direkt zur Ziel-Seite geführt. Was ist los in der Rathaus-IT? Der Fehler ist dort seit einigen Tagen bekannt. „Da sind wir bereits dran“, sagt Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen. Der für die Stadt-Webseite zuständige Mitarbeiter habe bereits Kontakt aufgenommen zum Provider, der „Informationstechnik Kooperation Rheinland“ (ITK) in Neuss. Das Problem soll behoben werden. Lukas Maaßen: „In der Vergangenheit war unsere Seite unter ,Grevenbroich‘ bei Google auf Platz eins.“