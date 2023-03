Präsentation in Grevenbroich Großes Interesse am Konzept für die Internationale Gartenausstellung 2037 in Garzweiler

Am Vormittag lud das Planungs- und Projektteam zur Bürgerbeteiligung ein. Dort nahmen rund 30 Mitbürger das Angebot an. Die Planer wollten diese Zahl in Grevenbroich eigentlich toppen, aber das öffentliche Interesse war hier deutlich geringer. Dafür studierten ausnahmslos Experten und Expertinnen die ausgelegten Pläne. Dorothea Rendel, die Fachbereichsleiterin des Planungsamtes der Stadt Grevenbroich, war in hohem Maße engagiert: „Eine internationale Gartenausstellung ist nicht nur für unsere Bürger attraktiv, sondern bietet die Chance, ein touristisches Highlight in unsere Region zu holen. Davon abgesehen, überzeugt mich die Machbarkeitsstudie auch in ihren kulturhistorischen Aspekten.“ Renate Steiner vom Bündnis 90/Die Grünen sitzt nicht nur im Planungsausschuss des Rates der Stadt Grevenbroich, sondern auch im Umweltausschuss des Kreistages. Sie fand eine derart frühe Bürgerbeteiligung „klasse“. Sie korrigierte indirekt Clas Scheele vom federführenden Planungsbüro RMP Stephan Lenzen in Köln. Sie sagte: „Zehn Jahre Vorbereitung sind doch vollkommen normal. Hier kommt noch hinzu, dass nach Beendigung des Tagebaus Garzweiler 2030 ein umfangreicher Strukturwandel vonnöten ist.“