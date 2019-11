Bezirksverband Grevenbroich beendet Fest-Saison : Bezirkskönig Michael Pfankuch erhält hohe Auszeichnung

Neurath Andreas Pfankuch ist mit seiner Frau Brigitte nicht nur zum neuen Königspaar des Bezirksverbandes Grevenbroich gekrönt worden. Der Regent aus Garzweiler erhielt im Neurather Festzelt auch eine ganz besondere Auszeichnung.

In ihrer Laudatio würdigten Kuck und Hoppe das engagierte Wirken des 55-Jährigen, der seit 26 Jahren Geschäftsführer der Bruderschaft in Garzweiler ist. Darüber hinaus ist er seit ebenfalls 26 Jahren im Vorstand des Grevenbroicher Bezirksverbandes aktiv, zurzeit als stellvertretender Bundesmeister. Pfankuch führt zudem die Geschäfte des Diözesanverbandes Köln, ist seit 2012 auch Mitglied in der Ritterschaft des heiligen Sebastian von Europa.