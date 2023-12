Goldenes Ehrenzeichen der Handwerkskammer Düsseldorf Hohe Auszeichnung für Friseurmeister Helmut Filz

So arbeitet Helmut Filz seit mehr als einem halben Jahrhundert im Gesellenprüfungsausschuss der Friseur-Innung mit. Seit 51 Jahren ist er schon dabei und hat in dieser Zeit vielen Hundert Friseurinnen und Friseuren die Abschlussprüfung am Ende der dreijährigen Ausbildung abgenommen. 21 Jahre lang stand Filz als Obermeister an der Spitze der Friseur-Innung – nach seinem Abschied ernannten ihn die Kollegen zum Ehrenobermeister. Zudem gehörte er viele Jahre dem Vorstand der Kreishandwerkerschaft Niederrhein und der Vollversammlung der Handwerkskammer Düsseldorf an.