Kostenpflichtiger Inhalt: Seniorenstift St. Josef : Hoffnungsschimmer für das Altenheim

Harrie de Zwart ist der prominenteste Bewohner von St. Josef. „Ich werde hier als Letzter herausgehen“, kündigt der ehemalige Pfarrer an. Foto: Dieter Staniek

Gustorf Die europaweit tätige Firma Ten Brinke hat beim Erzbistum Köln eine Interessenbekundung eingereicht. Sie möchte an der Kirchstraße in Gustorf ein neues Seniorenzentrum errichten und es an einen Betreiber übergeben.