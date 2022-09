Kolumne Frei Schnauze : Hören Hunde besser als Menschen?

Grevenbroich Hunde mit Stehohren hören besser als ihre mit Schlappohren ausgestatten Artgenossen. Letztere haben aber einen Vorteil: Ihre „Lappen“ tragen zu einem besseren Geruchssinn bei. Hunde-Profi Mark Karlstedt aus Grevenbroich erklärt, warum das so ist.

Einfach erklärt: Die Geräusche gehen von der Ohrmuschel in den Gehörgang. Hier treffen die Schallwellen bis zu einem Membran, das wir unter dem Begriff Trommelfell kennen. Dort werden die Schallwellen aufgefangen und ins Mittelohr zu Hammer, Amboss und Steigbügel weitergeleitet. Diese kleinen Knöchelchen sind die Verstärker und geben die Geräusche an das Innenohr weiter. So kommen die Informationen auf die mit Flüssigkeit gefüllte Gehörschnecke sowie das Gleichgewichtsorgan. Dann läuft alles zusammen – und die übertragenen Schwingungen werden an den Hörnerv und dann ans Gehirn weitergeleitet.