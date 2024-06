Schwimmen in Grevenbroich Höhere Preise im Schlossbad sollen das Defizit drücken

Betreiber NEW hebt die Preise für den Besuch des Grevenbroicher Schlossbads an und kürzt gleichzeitig die öffentlichen Schwimmzeiten – und zwar schon ab kommender Woche. Die Politik in Grevenbroich hat die Neuigkeiten zur Kenntnis genommen. Ein Aufschrei? Fehlanzeige. Das dürfte manchen überraschen. Allerdings hat NEW nicht einfach so neue Preise und Öffnungszeiten festgelegt: In den vergangenen Monaten ist in den Sitzungen des Aufsichtsrats der NEW aktiv Grevenbroich GmbH, in der fast alle politischen Fraktionen vertreten sind, mehrmals über die neuen Zeit- und Tarifmodelle diskutiert worden. Die Entscheidung soll vor wenigen Tagen gefallen sein – weitestgehend einvernehmlich.