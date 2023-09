Neuheit im Umweltzentrum Grevenbroich Schneckenhaus erntet jetzt Gemüse und Salat zu jeder Jahreszeit

Im Umweltzentrum Schneckenhaus kann jetzt Gemüse in einem völlig neuartigen Hochbeet angebaut werden – und das zu jeder Jahreszeit. „Magic Green House“ heißt die Innovation, die nun vom Team um Ralf Dietrich getestet wird. Erfunden hat sie Carsten Marhold, der die Grevenbroicher persönlich in die Feinheiten seiner Entwicklung einführte. In Deutschland ist sie bislang einzigartig.