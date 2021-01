Initiative in Grevenbroich gestartet : Hobbykünstler liefern sich eine virtuelle Mal-Challenge

Initiative in Grevenbroich gestartet

Margarethe Mroczynski mit ihrer Familie beim Malen. Die 42-Jährige hat in der Corona-Zeit eine Challenge für Hobbykünstler gestartet. Foto: Privat

Grevenbroich Margarethe Mroczynski aus Grevenbroich hat zum Schutzengel-Malen aufgerufen. Der Austausch läuft über eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen „Kunst-VereinT“. Bis zum 31. Januar müssen alle Bilder fertig sein.

Das Kontaktverbot macht erfinderisch: Um gemeinsam mit anderen während der Corona-Pandemie etwas unternehmen zu können, hat Margarethe Mroczynski aus Grevenbroich über WhatsApp eine Mal-Challenge gestartet. Mittlerweile sind 15 Teilnehmer aus unterschiedlichen Städten mit von der Partie und arbeiten an ein und demselben Motiv, das jeder für sich auf seine Weise interpretiert. Und weil es um eine Herausforderung geht, gibt es auch eine Bedingung: Bis spätestens 31. Januar muss jedes Kunstwerk fertig sein.

Margarethe Mroczynski ist Familienhelferin, in ihrer Freizeit malt sie gerne. Auch ihr Vater Zdzislaw (64), der in Gladbeck lebt, hat die Malerei für sich entdeckt. Vor einigen Wochen kamen beide auf die Idee, gemeinsam, aber getrennt voneinander eine Ikone mit Schutzengel-Motiv künstlerisch zu interpretieren – jeder auf seine Weise. „Das fanden wir so spannend, dass wir auch andere daran teilhaben lassen wollten“, sagt Mroczynski. Über Nachbarn, Bekannte und Freunde sind nunmehr 15 Kunstbegeisterte mit im Boot, die sich zum Teil vorher nicht gekannt haben. Der entfernteste Teilnehmer kommt aus Berlin, der jüngste ist zehn, der älteste über 60 Jahre alt. „Unsere Idee ist mittlerweile zu einem generationsübergreifenden Projekt geworden“, freut sich Mroczynski.