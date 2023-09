Kirche in Grevenbroich Historisches Pfarrhaus in Neurath nach umfassender Sanierung wiedereröffnet

Nach der morgendlichen Messe wurde das Pfarrhaus durch den leitenden Pfarrer Meik-Peter Schirpenbach eingesegnet und gleichzeitig gelobt: „Das Neurather Pfarrhaus ist eines der ältesten und schönsten Gebäude in der Stadt“, sagt Schirpenbach. Damit das auch künftig so bleibt, nahm der Kirchenvorstand in diesem Jahr viel Geld in die Hand. Wie viel genau, das will das Team rund um den Vorsitzenden Paul Josef Hochhausen nicht verraten. Allerdings sei man deutlich im kalkulierten Kostenrahmen geblieben, versichern Architektin Jutta Quasten-Mundt und Bauleiter Jörn Blankertz.