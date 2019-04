Neurather Pfarre steht vor finanziellen Herausforderungen : Das historische Ensemble bleibt erhalten

Das historische Neurather Pfarrhaus soll renoviert werden. Foto: Wiljo Piel

Neurath Die Neurather Kirche bleibt wie sie ist, das Pfarrhaus wird nicht verkauft. Dennoch steht die Lambertus-Gemeinde vor großen finanziellen Herausforderungen. Das betrifft nicht nur die neue Orgel, die soeben erworben wurde.

Von Wiljo Piel

In den nächsten Wochen soll die alte Orgel in der St.-Lambertus-Kirche abgebaut werden. Die Gemeinde hat ein nahezu neuwertiges Instrument erworben, das zurzeit bei der Orgelbaufirma Seifert gelagert wird und auf seinen Einbau wartet. „Im Mai oder Juni könnte es soweit sein“, sagt Peter Nobis, geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Ziel ist es, die Orgel zum Pfarrfest, das Mitte Juli gefeiert wird, erklingen zu lassen.

Planen den Umbau von Kirche und Pfarrhaus: (v.l.) Peter Nobis, Ursula Kwasny und Willibert Müller vom Kirchenvorstand von St. Lambertus Neurath. Foto: Tinter, Anja (ati)

Das alte, elektronisch betriebene Instrument ist in die Jahre gekommen. „Es steht kurz davor, seinen Geist aufzugeben“, sagt Nobis. Durch einen Zufall ist die Gemeinde nun an eine 1983 gebaute Kirchenorgel mit 15 Registern und Glockenspiel gekommen, die in einem Privathaus in Xanten stand und abgebaut werden musste. „Das Instrument hatte damals einen Neuwert von 380.000 Mark“, sagt Willibert Müller vom Kirchenvorstand.

Info Orgel gehörte einem Xantener Chorleiter Orgel Die neue Orgel wurde 1983 von der Firma Feith in einem eigens errichteten Anbau eines Privathauses in Xanten errichtet. Sie wurde wenig gespielt und ist praktisch neuwertig. Musiker Der Besitzer – ein renommierter Chorleiter – musste sich aus gesundheitlichen Gründen von der Orgel trennen.

Für 65.000 Euro haben die Neurather die Orgel erworben, das Erzbistum Köln gibt 20.000 Euro dazu. „Den restlichen Betrag von 45.000 Euro müssen wir selbst aufbringen“, sagt Kirchenvorstandsmitglied Ursula Kwasny. „Das ist ein dicker Brocken.“ Damit der gestemmt werden kann, hofft die ehemalige Bürgermeisterin auf breite Unterstützung der Dorfgemeinschaft. „In Hülchrath funktioniert das ja auch wunderbar“, sagt sie.

Die Orgel ist nicht die einzige finanzielle Herausforderung, vor der die Lambertus-Gemeinde steht. Ursprünglich sollte die Kirche im Rahmen des Spar-Programms „Zukunft heute“ umgebaut und mit einem Versammlungsraum versehen werden, das nebenan liegende Pfarrhaus sollte verkauft werden. „Das ist zum Glück vom Tisch“, sagt Peter Nobis. Denn Gottes- und Pfarrhaus stehen gleichermaßen unter Denkmalschutz – und dieses Ensemble soll nach Meinung des Landschaftsverbandes erhalten bleiben.

Die einzige Änderung, die an der Kirche vorgenommen werden soll: Das alte Portal im Turm aus dem zwölften Jahrhundert wird voraussichtlich noch in diesem Jahr mit einer Rampe versehen, also behindertengerecht ausgestattet. Weitaus größere Arbeiten stehen im historischen Pfarrhaus an.

„Wir wollen das Gebäude von unten bis oben umbauen“, sagt Willibert Müller. Neue Wasser- und Elektroleitungen sollen verlegt, das Dach erneuert, die Kleiderkammer umgebaut,der Versammlungsraum auf Vordermann gebracht und der Haupteingang barrierefrei gestaltet werden. Und auch in die Dienstwohnung von Pfarrer Bernhard Seither werden die Handwerker vorübergehend einziehen. Mit den Planungen hat die Gemeinde die Grevenbroicher Werkgemeinschaft Quasten-Mundt beauftragt, sie sind noch nicht abgeschlossen. Als Starttermin für den Umbau wurde grob 2020 ins Auge gefasst.