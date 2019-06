Vom 28. bis 30. Juni in Gindorf : Historischer Trecker-Treff und Biwak am Bahnhof

Gindorf Die Gindorfer Sebastianus-Bruderschaft bereitet sich am Samstag, 29. Juni, mit ihrem Biwak auf das nahende Schützenfest vor. Die Veranstaltung ist erstmals eingebettet in ein Treffen von historischen Traktoren, organisiert von den Schlepperfreunden Gustorf/Gindorf.

Bereits am Freitag rollen die Schnauferl auf der Ladestraße an der Provinzstraße an. Die Besucher erwarten motorisierte Schätzchen unter anderem aus den 1920er Jahren, deren Besitzer zum Teil tagelange Anfahrten in Kauf nehmen.