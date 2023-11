Kalender für Neukirchen erscheint Ende November Jeden Monat ein neuer Ausflug in die Geschichte des Heimatortes

Ulrich Quack, im Hauptberuf Apotheker in einem Krankenhaus, kam erstmals als Schüler und Student mit historischen Kalenderdrucken in Berührung. „Bevor ich meine Berufsausbildung abschloss, verdiente ich mir bei Ferienjobs in einem Verlag ein Zubrot, um die schmale studentische Kasse aufzubessern“, erinnert er sich. Da es sich um ein kleineres Unternehmen handelte, durfte er in allen Bereichen mitarbeiten: von der Auswahl der Bilder über das Layout und die Produktion bis hin zum Vertrieb an Buchhandlungen und Unternehmen, die die Kalender als Werbegeschenk einsetzten.