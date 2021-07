Geschichte auch von Grevenbroich erforscht : Trauer um den Historiker Hans Georg Kirchhoff

Grevenbroich Wer sich über die regionale Geschichte informieren wollte, stieß bei der Recherche immer wieder auf die Werke von Hans Georg Kirchhoff. Am Dienstag ist der bekannte Heimatforscher im Alter von 91 Jahren gestorben.

Der Geschichtsverein Grevenbroich trauert um sein Ehrenmitglied Hans Georg Kirchhoff. Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist der Heimatforscher bereits am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Bekannt war Kirchhoff in allen Kommunen des Rhein-Kreises Neuss für seine zahlreichen Publikationen zur lokalen Geschichte. Besonders verbunden war Hans Georg Kirchhoff mit Grevenbroich – die Stadt, in die es den gebürtigen Rommerskirchener bereits 1962 verschlug. Hier gehörte er dem Stadtrat an, außerdem war Kirchhoff im Kreistag des damaligen Kreises Grevenbroich vertreten.