Wildfreigehege in Grevenbroich Hirsch in den Tod gehetzt – Schutzgemeinschaft mahnt Leinen-Pflicht für Hunde an

Für die meisten Hundehalter ist es eine Selbstverständlichkeit, ihre Vierbeiner an der Leine zu führen, wenn sie mit ihnen im Grevenbroicher Wildfreigehege unterwegs sind. Für einige wenige allerdings ist die Leinenpflicht ein Fremdwort – was fatale Auswirkungen haben kann. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die das Tiergehege gemeinsam mit der Stadt betreibt, reagiert nun mit neuen Hinweisschildern auf einen schlimmen Vorfall, zu dem es kurz nach Ostern gekommen ist: Damals war mutmaßlich ein kleiner Hund durch ein Schlupfloch im Zaun in das Gehege gelangt.