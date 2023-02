Erdbeben in der Türkei und Syrien Grevenbroicher spenden für Erdbebenopfer

Zahlreiche Grevenbroicher beteiligen sich an Hilfsaktionen für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Mehrere Lkw-Ladungen an Sachspenden haben diese Woche bereits die Stadt verlassen und wurden in die betroffenen Gebiete geflogen. Maßgeblichen Anteil, dass die große Spendenbereitschaft der Bürger geweckt und organisiert werden konnte, haben die beiden Grevenbroicher Aziz Akgün und Abdullah Alptekin.