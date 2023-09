Kooperation mit der Stadt wird verlängert Caritas bietet Hilfe für Wohnungslose mitten in der Grevenbroicher City

Das Sozialdezernat verschaffte sich auch einen Einblick in das methodische Konzept, mit dem die Mitarbeitenden der Caritas-Fachberaterung die schwierige Klientel niederschwellig und mit einem geschärften Profil behandeln. Binnen dreieinhalb Jahren ist die Stelle mitten in der Grevenbroicher City nach dem Umzug von der alten Molkerei in neue Räume im Bernardushaus zu einer nicht mehr wegzudenkenden Institution in der Schlossstadt geworden.