Hunderte Kinder bei Zug in Stadtmitte Hier zieht St. Martin durch Grevenbroich

Grevenbroich · Großer Martinszug am Donnerstagabend in der Stadtmitte: Hunderte Kinder mit selbst gebastelten Laternen folgten dem heiligen Mann. Ziel war auch in diesem Jahr der Schützenplatz.

09.11.2023 , 19:44 Uhr

8 Bilder Das war der Martinszug 2023 in der Grevenbroicher Stadtmitte 8 Bilder Foto: Georg Salzburg (salz)

Der heilige Mann hoch zu Ross – und dahinter Hunderte singende Kinder mit selbst gebastelten Laternen: Am Donnerstagabend hat es zu St. Martin einen großen Zug durch Grevenbroich gegeben. Dabei waren Grundschüler und Kita-Kinder, viele in Begleitung ihrer Eltern. Nach der Mantelteilung auf dem Marktplatz drehte St. Martin eine kleine Runde durch das Stadtzentrum. Ziel war das Martinsfeuer auf dem Schützenplatz, direkt neben der Grundschule. Dort versammelten sich die Teilnehmer – und hörten die Martinsgeschichte, die den Kleinen das Teilen lehren soll. Parallel fanden in mehreren anderen Stadtteilen ebenfalls Martinszüge statt. Foto: G. Salzburg Hier geht es zur Bilderstrecke: Das war der Martinszug 2023 in der Grevenbroicher Stadtmitte

(cka)