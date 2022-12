Alte Grabstätte in Neurath verfällt Hier liegt der „Erfinder“ der Braunkohle

Es ist zweifellos eine imposante Grabstätte, die in dem kleinen Park hinter der Neurather Pfarrkirche liegt. Doch sie hat schon bessere Zeiten gesehen. Moos und Flechten haben sich in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Stein breit gemacht, Inschriften und Aufbauten sind durch Umwelteinflüsse verwittert und ein Teil des Grabmals neigt sich bedenklich zur Seite. Kurzum: Dem denkmalgeschützten Monument droht der Verfall. Und das will der örtliche Gartenbauverein nicht hinnehmen. Die agile Truppe um Dieter Volkwein plant eine Sanierung des Grabmals – allerdings ist die recht kostspielig.