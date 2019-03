Abschluss der „Herzwochen“ in Grevenbroich: Strategien und Hilfsmittel zur Herzgesundheit

Grevenbroich Wenn das Herz aus dem Takt gerät: Tipps zur Stärkung des Organs und was bei Erkrankungen wie dem Vorhofflimmern zu tun ist, gab es bei den „Herzwochen“.

Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat und Schirmherr der Veranstaltung, betonte die Relevanz des Themas: „Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Vorhofflimmern – runtergebrochen auf den Rhein-Kreis Neuss wären das rund 9000 Personen.“ In diesem Kontext erwähnte er die Synergieeffekte, die er von der bevorstehenden Fusion der beiden Kreiskrankenhäuser erwartet, Behandlung koronarer Erkrankungen inklusive.

Michael Haude, Chefarzt im Lukaskrankenhaus, warb außerdem für die Deutsche Herzstiftung, die jetzt ausführliches und detailreiches Info-Material anbot. Deren Mitglieder genössen zahlreiche Vorteile, sie bekämen unter anderem Infos über neue Behandlungsmethoden. Um die „chaotische Erregung des Herzens“ ging es in dem Referat von Oberarzt Ashalley Vardon-Odonkor vom Lukaskrankenhaus. Vorhofflimmern bedeutet, dass die Vorhöfe des Herzens so schnell schlagen, dass sie an der Pumparbeit des Herzens nicht mehr teilnehmen können. „Das Risiko steigt deutlich mit dem Alter“, erklärte der Referent. Zu den Ursachen gehörten Bluthochdruck, Herzklappenerkrankungen, Herzinsuffizienz, Schilddrüsenerkrankungen, ein hohes Lebensalter, aber auch eine genetisch bedingte Neigung. „Auslösende Faktoren können starker Alkoholgenuss, Rauchen, Schlafmangel, große Mengen an Koffein und extremer Stress sein“, erklärte der Oberarzt. Das Gefährliche am Vorhofflimmern ist, dass 20 bis 30 Prozent der Schlaganfälle eben darauf zurückzuführen sind.