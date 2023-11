Überraschung im Seniorenzentrum Lindenhof Herzenswunsch wird wahr: Senior fährt im Oldtimer quer durch die Stadt

Der erste Teil der Fahrt führte in den Süden der Stadt, vor allem nach Neuenhausen. Dort fuhr der Tross langsam am ehemaligen Haus der Familie Obels vorbei. Bevor es durch die Innenstadt und weiter nach Wevelinghoven ging, legte der ungewöhnliche Corso noch einen kurzen Zwischenstopp am Lindenhof ein. Und dort erregten insbesondere die Motorradfahrer in ihren „Kutten“ die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife, die gleich mal nach dem Rechten sah.