Handwerksbetrieb aus Grevenbroich Herter erneut zur beliebtesten Bäckerei des Landes gekürt

Was genau dazu geführt hat, dass Herter in der Gunst der Kunden so weit oben steht? Darüber kann der 32-Jährige nur spekulieren. „Wir sind ein persönlicher Betrieb, keine anonyme Kette“, sagt Herter. Außerdem sind die Orkener für ihre Brot-Kreationen bekannt – und haben zuletzt nicht nur in einer zweite Filiale in der Innenstadt investiert, sondern auch in den Umbau des Stammhauses: Dort gibt es seitdem eine „gläserne“ Backstube.